Турецкий политик допустил, что страна может выйти из НАТО

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Турция может выйти из Североатлантического альянса через полгода из-за провокаций против Анкары. Такое мнение выразил заместитель председателя турецкой партии "Родина" Этхем Санджак.

"НАТО своими провокациями вынуждает нас так поступить. Они пытаются противопоставить нас нашему соседу Греции. Турция покинет НАТО через пять–шесть месяцев", – приводит его слова ТАСС.

Санджак также заявил, что Турцию пытаются втянуть в "водоворот на Ближнем Востоке". Кроме того, он напомнил про акцию против Корана в Швеции.

По словам политика, последние проведенные опросы показали, что не менее 80% населения Турции уверены, что "США – страна, проводящая наиболее враждебную и разрушительную политику" в отношении республики. Кроме того, в последнее время турецкий народ стал симпатизировать России, заявил Санджак.

21 января лидер шведской правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмус Палудан провел акцию, в ходе которой сжег Коран перед посольством Турции в Стокгольме. Он выступил с речью, в которой подверг критике НАТО, Анкару и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

В МИД Турции заявили, что данная акция демонстрирует уровень исламофобии, расизма и дискриминации в Европе. В ведомстве также обвинили Швецию в нарушении обязательств по процессу членства в НАТО.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция не получит поддержки от Турции по вступлению в НАТО. Он призвал уважать религиозные чувства людей и подчеркнул, что Швеция обязана выполнить обязательства по борьбе с террористическими организациями.



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