Суд арестовал мужчину, подозреваемого в нападении на сотрудницу кафе на Камчатке

Фото: телеграм-канал SHOT

Мужчина, подозреваемый в совершении покушения на убийство сотрудницы кафе на Камчатке, был арестован. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ по Камчатскому краю.

"По ходатайству следователя СУ СК РФ по Камчатскому краю 41-летнему ранее неоднократно судимому мужчине судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – указано в сообщении.

Мероприятия, направленные на установление всех причин произошедшего, продолжают проводиться, резюмировали сотрудники ведомства.

Ранее сообщалось, что 15 августа в поселке Сокоч на Камчатке мужчина избил девушку, этот момент попал в объектив камеры наблюдения. На кадрах видно, как подозреваемый повалил ее на пол заведения и начал избивать, но мужчину остановили очевидцы. После он схватил нож и начал угрожать расправой.

16 августа злоумышленника задержали. Пострадавшая была госпитализирована с повреждением головы, переломом носа и челюсти. Девушка попала в реанимацию.

Позже в отношении 41-летнего уроженца Краснодарского края возбудили уголовное дело. Отмечалось, что в кафе мужчина работал поваром, а девушка – официанткой, конфликт между ними произошел из-за возникшей агрессии.



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