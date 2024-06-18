Суд приговорил участника коптевской ОПГ к 20 годам колонии

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Суд в Москве приговорил участника коптевской ОПГ Сергея Замараева, который совершил ряд убийств в конце 90-х, к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Об этом столичный главк СК РФ сообщил в телеграм-канале.

По данным следствия, с 1991 по 2001 год участники так называемой коптевской банды совершили в столице несколько убийств и других тяжких преступлений на почве раздела сфер криминального влияния. Они тщательно готовились, наблюдали за потерпевшими, а после совершения преступлений избавлялись от авто, средств связи и огнестрельного оружия, что позволило им долгое время безнаказанно продолжать преступную деятельность, говорится в публикации.

Следователи и суд установили, что 13 февраля 1996 года Замараев и соучастники по указанию организатора ОПГ выследили московского предпринимателя, участника мазуткинской банды Владимира Кутепова и около дома на Большой Черкизовской улице выстрелили в него несколько раз, а затем скрылись. Потерпевший скончался на месте.

Как указали в ведомстве, похожим образом Замараев убил Вячеслава Степанова, входившего в состав тушинской ОПГ. В январе 1998 года фигурант в составе группы выследил мужчину у ночного бара "Долина" на улице Новопетровской и выстрелил в него из автомата. Одна из автоматных очередей ранила четырех пассажиров проезжающего мимо трамвая. В результате от полученных ранений одна женщина скончалась в больнице, еще трем людям причинен вред здоровью различной степени тяжести, добавили в столичном главке СК РФ.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил главаря одной из крупнейших в РФ группировок киллеров Аслана Гагиева к пожизненному заключению. Он признан виновным в организации преступного сообщества, создании трех вооруженных банд, незаконном обороте оружия и боеприпасов, а также в убийстве двух и более лиц организованной группой.