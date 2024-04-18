"Коммерсант": священника и военного арестовали за преступления 20-летней давности

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СК расследует дело о тяжких преступлениях 20-летней давности, фигурантами которого являются священник и военнослужащий из Белгородской области. Об этом со ссылкой на источники, близкие к следствию, пишет газета "Коммерсант".

Согласно данным источников, СК расследует несколько десятков тяжких и особо тяжких преступлений, которые были совершены 20 лет назад. Помимо священника и военнослужащего, подозреваемым по делу проходит индивидуальный предприниматель.

Версия следствия гласит, что все трое, а также ряд других лиц, входили в организованную преступную группу, созданную из числа жителей Губкинского района Белгородской области в конце 1980-х – начале 1990-х годов. Участники ОПГ совершали преступления с 1997 по 2017 год с целью обогащения, считают в СК.

Подозреваемые находятся под стражей до 6 июня, Мосгорсуд учел доводы их защиты о несостоятельности обвинений, однако не выпустил фигурантов на волю, опасаясь, что те, "обладая обширными преступными связями в криминальной среде", смогут скрыться от следствия и суда, в том числе на территории Украины.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил главаря одной из крупнейших в России группировок киллеров Аслана Гагиева к пожизненному заключению. Его признали виновным в организации преступного сообщества, создании трех вооруженных банд, незаконном обороте оружия и боеприпасов, а также в убийстве двух и более лиц организованной группой.

В преступное сообщество, созданное на территории Москвы, Подмосковья и Северной Осетии, входили не менее 50 человек. Гагиев, который находился в международном розыске с февраля 2014 года, был задержан в январе 2015 года в Австрии, и тогда же его выдворили из страны в Россию.

