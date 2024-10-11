Стрелявший в супружескую пару в Долгопрудном преследовал их несколько лет

Житель Долгопрудного расстрелял в лесополосе семью во время прогулки с собакой. Он выстрелил не менее пяти раз, убив мужчину и ранив женщину в ногу. По одной из версий, мотивом нападения стал конфликт из-за парковочного места.

Что известно

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Стрельба произошла на тропинке в лесополосе в Шереметьевском микрорайоне Долгопрудного. Жертвами злоумышленника, которым, по данным СМИ, оказался 52-летний Алексей Воробьев, стала супружеская пара Юрий и Ирина Вершковы. Стрелок и Вершковы знали друг друга до происшествия: они были соседями.

В результате стрельбы мужчина скончался на месте, а женщина была ранена в ногу, но сумела скрыться от нападавшего в лесу. Позже ее госпитализировали. Стрелявшего обнаружили неподалеку от тела погибшего, он покончил с собой.

В ходе осмотра были изъяты 5 гильз и произведены смывы. Кроме того, следователи решили назначить судебно-медицинскую экспертизу. Вместе с тем нападавшему будет посмертно проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

При нападении стрелок воспользовался обрезом и пистолетом ТТ, заявили представители областного главка Следственного комитета.



По факту произошедшего сотрудники ГСУ СК России по Московской области возбудили уголовное дело по статьям о покушении на убийство и убийстве.

Ирина и Игорь воспитывали троих детей 10, 14 и 16 лет, сообщает телеканал "360". Ирина ранее была воспитательницей в детском саду, а сейчас работает в подготовительной группе одной из городских школ. Ее супруг работал менеджером по продаже автомобилей.

Собаку, которую семейная пара выгуливала в момент нападения, разыскивают зооволонтеры и добровольцы. Участники поисков собираются вернуть животное выжившей хозяйке.

Фото: телеграм-канал Mash

По данным телеграм-каналов, собака испугалась звука выстрелов и убежала в лес. После инцидента животное видели неподалеку от места происшествия жители одного из поселков Ярославского направления. Они утверждают, что питомец был напуган и дрожал. Очевидцы попытались взять собаку на передержку, но она убежала от них, скрывшись в лесном массиве.

Конфликт из-за парковочного места

Предварительно следователи установили, что возможным мотивом нападения мог стать конфликт соседей из-за парковочного места.

Однако позже выяснилось, что Воробьев постоянно преследовал супружескую пару.

Мать пострадавшей Зинаида сообщила Москве 24, что в момент нападения дочь смогла с ней связаться.

"Мама, я прошу, забери девочек. В нас стреляли, Юра не знаю где. Мне кажется, что это сосед", – процитировала Зинаида телефонный разговор с Ириной после стрельбы.

По ее словам, Воробьев был замкнутым человеком, ни с кем не общался и "ходил все время в капюшоне, как маньяк", а также Воробьев постоянно следил не только за парой, но и за их детьми.

Кроме того, она рассказала, что Воробьев уже нападал на Юрия. Это произошло, когда мужчина оставил сигареты в машине и вышел за ними из дома. В тот раз Воробьев напал на него сзади, ударив по голове.

В свою очередь, брат пострадавшей Ирины сообщил, что их сосед следил за семьей и запугивал их около года. Он подчеркнул, что конфликт, возникший между супругами и Воробьевым, имеет более глубокие причины, чем парковочное место.

"Все трое раньше работали в одной фирме, занимающейся строительной техникой. Но год назад этот сосед в темноте напал на Юрия с палкой. Причину я не понимаю. Сестра с мужем писали заявление, но он за это так и не ответил", — сообщил брат пострадавшей.

После этого сосед начал следить за всей семьей. Он изучал маршруты, по которым передвигались супруги, и угрожал детям пары, уточнил брат Ирины. По его словам, Воробьев преследовал их на велосипеде.