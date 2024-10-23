Мать журналистки Паперной Любовь: дочь могла отравиться газом в отеле Ташкента

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/Инесса Паперная

Предварительной причиной смерти журналистки Инессы Паперной в Ташкенте называют отравление газом, рассказала в беседе с ТАСС мать погибшей Любовь.

"Пока еще нет информации о заключительной причине. Предварительно, отравление газом", – сказала женщина.

По ее словам, в последний раз она общалась с дочерью накануне смерти. Также женщина отметила, что Инесса отправилась в Узбекистан на отдых.

Паперную и ее спутника Максима Радченко обнаружили мертвыми в номере отеля в Ташкенте вечером 20 октября. Судебные врачи постановили, что 47-летняя журналистка и 45-летний мужчина скончались после "отравления неустановленной этиологии". В связи с этим следователи завели дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По информации СМИ, в день гибели россиян в отеле проводились работы по очистке бассейна. В настоящее время гостиница закрыта, проводится расследование.

Тела россиян отправлены авиарейсом на родину.