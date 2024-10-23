Тела двух россиян, умерших в гостинице в Ташкенте, отправлены на родину

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/Инесса Паперная

Тела двух погибших в гостинице Ташкента граждан России, в том числе журналистки Инессы Паперной, отправлены авиарейсом на родину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру Узбекистана.

Паперную и ее спутника Максима Радченко обнаружили мертвыми в номере отеля в Ташкенте вечером 20 октября. По информации Генпрокуратуры Узбекистана, судебные врачи постановили, что 47-летняя журналистка и 45-летний мужчина скончались после "отравления неустановленной этиологии".

По предварительной версии, они умерли от отравления газом, который попал в вентиляционную систему после чистки бассейна. В связи с этим следователи завели дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным СМИ, Паперная и Радченко отправились в отпуск, который должен был закончиться 20 октября. Несколько дней родные не могли связаться с ними.