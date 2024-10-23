Тела погибших в Ташкенте россиян отправят в РФ после экспертизы

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/Инесса Паперная

Тела россиян, погибших в гостинице Ташкента, отправят в Россию после завершения судебной экспертизы. Об этом заявил пресс-секретарь Генпрокуратуры Узбекистана Хает Шамсутдинов.

"Тела журналистки и ее спутника будут отправлены в Москву после того, как судебная экспертиза закончит все свои процедуры", – приводит его слова ТАСС.

Российскую журналистку Инессу Паперную и ее спутника Максима Радченко обнаружили мертвыми в номере отеля в Ташкенте вечером 20 октября. Судебные врачи постановили, что они скончались после "отравления неустановленной этиологии". Следователи завели дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В ванной другого номера был обнаружен мертвым 48-летний гражданин Узбекистана. По этой причине руководство отеля приняло решение закрыть на время следствия гостиницу.

По данным СМИ, Паперная и Радченко отправились в отпуск, который должен был закончиться 20 октября. Несколько дней родные не могли связаться с ними.