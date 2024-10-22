RT: погибшая в Ташкенте журналистка Паперная отправилась туда со спутником на отдых

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/Инесса Паперная

Тела 47-летней журналистки Инессы Паперной и ее 45-летнего спутника Максима Радченко нашли в ванной номера отеля Ташкента. Тело еще одного человека, гражданина Узбекистана, обнаружили в номере этажом ниже, рассказал отец Радченко в беседе с RT.

Собеседник издания отметил, что 11 октября Паперная и Радченко отправились в отпуск, который должен был закончиться 20 октября. Несколько дней родные не могли связаться с ними.

Отец Радченко вышел на связь с родственниками в Ташкенте. Они прибыли в гостиницу, после чего сотрудники отеля открыли номер. Тела погибших будут доставлены в Москву завтра, 23 октября.

По информации издания, в день гибели россиян в отеле проводились работы по очистке бассейна. В настоящее время гостиница закрыта, проводится расследование. В настоящий момент местные правоохранители возбудили уголовное дело, по которому виновным грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.

О том, что Паперная погибла в номере отеля Ташкента, стало известно 22 октября. По данным телеграм-каналов, тела работавшей в издании "Лента" и журнале "Профиль" Паперной и ее спутника были найдены сотрудниками отеля "Караман палас" вечером 20 октября.

По предварительной версии Генпрокуратуры Узбекистана, они скончались от отравления газом, который попал в вентиляционную систему.