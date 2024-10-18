StarHit: умерла модель Playboy и звезда "Холостяка" Вероника Мурашкина

Фото: vk.com/veronica_beautiful

Модель Playboy и звезда шоу "Холостяк" Вероника Мурашкина скончалась, сообщает журнал StarHit со ссылкой на знакомых девушки.

Девушка ушла из жизни в возрасте 31 года из-за болезни легких. По словам источника, Мурашкиной требовалась пересадка органа, она стояла в очереди на трансплантацию, но не дождалась.

В 2020 году модель попала в аварию и травмировала ногу, после чего начала зарабатывать рукоделием. В 2017 году Мурашкина участвовала в шоу "Холостяк" с Ильей Глинниковым, а позже ее фото появилось в журнале Playboy.

Ранее 31-летнего экс-солиста музыкальной группы One Direction Лиама Пейна обнаружили мертвым возле отеля в районе Палермо в аргентинском Буэнос-Айресе. По предварительной версии, он устроил дебош в своем номере, а затем упал с высоты. При падении певец получил перелом основания черепа, спасти его не было возможности. СМИ уточняли, что в его номере якобы нашли наркотики и разбитую технику.

Между тем следствие заявило, что Пейн мог быть без сознания, когда падал с третьего этажа отеля. Предварительное вскрытие показало, что исполнитель скончался от внутреннего и внешнего кровоизлияния, но, вероятно, не по вине какой-либо третьей стороны.