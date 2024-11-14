Следы карбоксигемоглобина найдены в крови погибшей в Узбекистане журналистки

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Следы карбоксигемоглобина, этилового спирта и сульфида водорода обнаружены в крови российской журналистки Инессы Паперной, которая погибла в октябре в одной из гостиниц Ташкента. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Узбекистана.

Карбоксигемоглобин является соединением гемоглобина и угарного газа. Он образуется при вдыхании большого объема угарного газа.

В ведомстве уточнили, что в крови и внутренних органах погибшего спутника Паперной Максима Радченко также обнаружили следы карбоксигемоглобина и сульфида водорода. Следствие и исследования судебно-медицинской экспертизы продолжаются.

Паперную и Радченко нашли мертвыми в номере отеля в Ташкенте 20 октября. Судебные врачи установили, что женщина и мужчина скончались после "отравления неустановленной этиологии". Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как писали СМИ, в день гибели россиян в отеле проводились работы по очистке бассейна.

Тела россиян уже доставлены авиарейсом на родину. Мать погибшей журналистки тогда назвала предварительной причиной смерти отравление газом.