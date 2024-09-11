Два человека погибли после отравления угарным газом в Рязани

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Два человека погибли и еще пять пострадали после отравления угарным газом в жилом доме в Рязани. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел 11 сентября в квартире дома № 4, расположенной на Поселковой улице. Пострадавших, в число которых вошли четверо детей, госпитализировали.

Следователи уже запланировали проведение доследственной проверки. Сейчас они вместе с криминалистами выехали на место происшествия для проведения следственных мероприятий, которые позволят установить все обстоятельства произошедшего.

"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – уточнили в пресс-службе.

В середине августа в Красноярске у двух детей диагностировали признаки отравления угарным газом. Они играли в хоккей на ледовой арене в рамках соревнований, которые проводили среди детских команд. После турнира мальчики почувствовали недомогание и были доставлены в больницу.

Остальные дети, которые участвовали в соревнованиях, за помощью врачей не обращались. Сотрудники ледовой арены объяснили, что подготовка покрытия катка осуществляется специальной машиной, работающей на газовых баллонах.

