ТАСС: котел в отеле, где погибла журналистка Паперная, должен был быть списан

Фото: ТАСС/Валерий Бирюков

Отопительный котел в ташкентском отеле Karaman Palace Hotel, ставший причиной гибели российской журналистки Инессы Паперной и ее спутника Максима Радченко, должен был быть списан еще в 2021 году. Об этом заявил один из главных свидетелей на допросе в суде, пишет ТАСС.

Согласно его показаниям, котел со сроком эксплуатации в 10 лет произвели в Германии в 2011 году. Отель приобрел его за 450 долларов (около 36 тысяч рублей по текущему курсу. – Прим. ред.). При этом, как подчеркнул свидетель, во время сделки документы на оборудование не были предоставлены, но оно находилось в "хорошем состоянии".

В конце заседания суда также стало известно, что трое из четырех обвиняемых по данному делу отрицают свою вину. Ими оказались два торговца, продавших котел, и сантехник, установивший его. Частичную ответственность за гибель россиян взял только владелец гостиницы.

Яккасарайский районный уголовный суд Ташкента продолжит рассмотрение дела 29 мая. Все дальнейшие заседания будут проходить дважды в неделю – по вторникам и четвергам.

Паперную и Радченко нашли мертвыми в номере отеля в Ташкенте 20 октября 2024 года. Судебные врачи установили, что они скончались после "отравления неустановленной этиологии". В другом номере отеля был найден мертвым гражданин Узбекистана Хушнуд Удеков.

В результате было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как писали СМИ, в день гибели россиян в отеле проводились работы по очистке бассейна.

Генпрокуратура Узбекистана сообщала, что в крови Паперной обнаружили следы карбоксигемоглобина, этилового спирта и сульфида водорода. В крови и внутренних органах погибшего спутника также обнаружили следы карбоксигемоглобина и сульфида водорода.

Позже в рамках расследования данного дела было установлено, что 20 октября в гостинице произошла утечка угарного газа из отопительного котла, которая и привела к гибели трех человек. В частности, причиной их смерти стало острое отравление угарным газом и сероводородом.

В свою очередь, техническая экспертиза показала, что отопительные котлы в отеле были устаревшими и не подлежали эксплуатации. В связи с этим были задержаны владелец отеля, два продавца отопительного котла и сантехник, который установил его с нарушениями.

Им предъявили обвинения по статьям 186 ("Производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") и 229 ("Самоуправство") Уголовного кодекса Узбекистана.

Уголовное дело об отравлении было передано в суд только в апреле 2025 года, после завершения предварительного следствия и составления обвинительного заключения.