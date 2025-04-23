Дело об отравлении журналистки из России в Узбекистане передано в суд

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Уголовное дело об отравлении журналистки из России Инессы Паперной и ее спутника Максима Радченко в гостинице Ташкента направлено в суд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Генпрокуратуры Узбекистана.

"Предварительное следствие по уголовному делу об отравлении в гостинице окончено, составлено обвинительное заключение", – сказал собеседник агентства.

Паперную и Радченко нашли мертвыми в номере отеля в Ташкенте 20 октября 2024 года. Судебные врачи установили, что они скончались после "отравления неустановленной этиологии". В результате было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как писали СМИ, в день гибели россиян в отеле проводились работы по очистке бассейна.

Генпрокуратура Узбекистана сообщала, что в крови Паперной обнаружили следы карбоксигемоглобина, этилового спирта и сульфида водорода. В крови и внутренних органах погибшего спутника также обнаружили следы карбоксигемоглобина и сульфида водорода.

Позже в рамках расследования данного дела были взяты под стражу владелец гостиницы, сантехники и двое граждан, которые продали отопительный котел ненадлежащего качества для гостиницы. Экспертиза установила, что котел устарел. При этом в процессе установки из него были удалены некоторые элементы, что привело к утечке угарного газа.