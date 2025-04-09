Секретарь парламента Замбии умер во время командировки в Ташкент

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Секретарь Национальной ассамблеи Замбии Рой Нгулубе умер во время официальной командировки в Ташкент. Об этом сообщили в пресс-службе международной организации.

"Президент МПС Тулия Эксон и генсек Мартин Чунгонг глубоко опечалены известиями о смерти Роя Нгулубе, секретаря Национальной ассамблеи Замбии, во время работы на 150-й ассамблее Межпарламентского союза (МПС)", – говорится в сообщении.

В организации отметили, что Нгулубе вступил в Национальную ассамблею в 2002 году.

Юбилейная ассамблея МПС проходит 5–9 апреля в Ташкенте. В ней принимают участие порядка 2 000 делегатов из 180 стран мира.

Ранее в США умер в возрасте 93 лет агент Секретной службы страны Клинт Хилл, который охранял 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди в день его убийства в 1963 году.

В день убийства Кеннеди агент Секретной службы пытался закрыть от пуль его жену Жаклин. Сам охранник перед покушением на экс-президента находился в автомобиле.