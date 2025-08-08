РСТ опроверг данные о массовом отравлении российских туристов в Аланье

Фото: depositphotos/slava296

Информация о массовом отравлении туристов из России в отеле Аланьи не подтвердилась. Об этом в беседе с RT заявил руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.

"Обращений туристов страховые компании и туроператоры не фиксируют. РСТ рекомендует проверять источники информации и не цитировать сомнительные телеграм-каналы", – подчеркнул он.

Кроме того, в российском генконсульстве в Анталье добавили, что не получали никаких обращений о массовом отравлении, передает РИА Новости.

Информация об отравлении в турецком отеле Club Hotel Anjeliq 5 ранее появилась в социальных сетях. Утверждалось, что первые сообщения об этом начали поступать еще в июле, когда у нескольких постояльцев отеля поднялась температура и появились тошнота и рвота.

В муниципалитете Аланьи заявили, что ситуация будет расследована. При этом там также отметили, что на сегодняшний день жалоб от российских туристов не поступало.