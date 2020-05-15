Около 30 человек обратилось за неделю в медучреждения Москвы из-за укусов клещей

Фото: Москва 24

В медицинские организации Москвы с жалобами на укусы клещей за неделю обратились 27 человек. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

"За 20-ю неделю текущего года на территории Москвы зарегистрировано 27 случаев присасывания клещей", – говорится в сообщении.

Уточняется, что 11 случаев присасывания клещей произошло на территории дачных участков в ТиНАО, остальные – при посещении лесопарковых зон.

В марте Роспотребнадзор предупредил о затяжном сезоне клещей. Кроме того, говорилось, что сезон активности клещей в Москве может продлиться восемь месяцев.

Ранее сотрудник лаборатории Института проблем экологии и эволюции РАН, энтомолог Марина Кривошеина советовала москвичам, отправляясь на природу, надевать глухую одежду и головной убор. Домашних животных она рекомендовала опрыскивать специальными растворами или надевать на них ошейники.

Другой мерой профилактики может стать прививка от клещевого энцефалита, но это не защитит от опасных последствий встречи с клещами на 100%, подчеркивала Кривошеина. По ее словам, основной способ уберечь себя – не ходить по заросшим местам и постоянно осматривать себя.