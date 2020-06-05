Более 9 тыс москвичей привилось от клещевого энцефалита с начала года

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Свыше девяти тысяч жителей столицы сделали прививки от клещевого энцефалита с начала 2020 года. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

Специалисты рассказали, что массового распространения клещей по городу не наблюдается, ежегодно регистрируются только единичные завозные случаи. Они пояснили, что москвичи в целях профилактики самостоятельно делают бесплатные прививки перед посещением эндемичных территорий.

"В этом сезоне с 1 января 2020 года по 4 июня 2020 года против клещевого вирусного энцефалита привито 9 77 человек, из них 3 907– дети", – говорится в сообщении.

За текущий сезон на территории города был зарегистрирован 31 случай укуса клещей. В основном случаи произошли в Национальном парке "Лосиный остров", Измайловском парке, в Зеленограде и на дачных участках в ТиНАО.

"Основные случаи обращений москвичей в медицинские организации Москвы связаны с укусами клещей, которые произошли в Московской области – 433 случая", – уточняется в сообщении.

Ранее сотрудник лаборатории Института проблем экологии и эволюции РАН, энтомолог Марина Кривошеина рассказала, что количество клещей в стране можно считать обычным, но там, где сохранилась сухая трава, насекомых достаточно много.

Энтомолог отметила, что клещи всегда ползут снизу вверх, поэтому, отправляясь на природу, нужно надевать глухую одежду и головной убор, а домашних животных опрыскивать специальными растворами или надевать на них ошейники.

В Роспотребнадзоре предупреждали о затяжном сезоне клещей. Кроме того, в начале календарной весны говорилось, что сезон активности клещей в Москве может продлиться восемь месяцев.

