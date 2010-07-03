В центре Москвы появились гигантские слизни

11:03
11:03
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Миллионы гигантских оранжевых слизней выползли на Тверскую, передает телеканал Москва 24. Вслед за ними по городу поползли слухи о заболеваниях, которые, якобы могут переносить моллюски из Испании. Москвичи задаются вопросами, существует ли реальная угроза для человека и как экзотические слизни вообще оказались в столице.
Целую колонию оранжевых слизней обнаружили в Делегатском парке. Их размер поражает – около 10–15 сантиметров. Посмотрев на экзотических обитателей поближе, многие горожане заявили, что не испытывают страха. Наоборот, по их словам, оранжевые брюхоногие – довольно симпатичные и выглядят безобидно.
Как пояснил энтомолог Илья Гомыранов, в Португалии, где этот вид слизней изначально жил, и на Пиренейском полуострове "он не наносит вообще никакого вреда". При этом в южных регионах, где "тепло и слизень весь год активен", он может навредить посадкам плодовых деревьев и винограда, уточнил эксперт. "То, что он переносит бычьего цепня, – это абсолютная ерунда. Человек заражается бычьим цепнем только при поедании сырого мяса", – развеял опасения москвичей специалист.
При этом ученые прогнозируют, что век слизней в Москве будет недолгим, ведь реагенты, которыми посыпают дороги, для брюхоногих смертельно опасны. Кроме того, есть у них и другие враги – крысы. Последние охотно поедают слизняков. Так что специалисты советуют любоваться экзотическими гостями, пока это возможно.
Ранее ученые РАН предупредили о нашествии жуков-вредителей из других стран. Они вытесняют местных насекомых, нарушая экологический баланс. Чужаки также могут быть опасны для здоровья человека, заявили эксперты.
Кроме того, в Москве появились тропические постельные клопы. Они заводятся не только в антисанитарных условиях, причем, попав хотя бы в одну квартиру, клопы заражают целый дом. Паразиты быстро вырабатывают устойчивость к ядам, отмечают дезинфекторы.
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