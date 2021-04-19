В Чехии назвали участие "Росатома" в достройке АЭС "Дукованы" маловероятным

Фото: AP Photo/Petr David Josek

"Росатом" исключат из числа претендентов на строительство АЭС "Дукованы" из-за обвинения чешскими властями российских спецслужб в причастности к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году, сообщил министр промышленности республики Карел Гавличек в интервью газете "Право".

"Не могу себе представить, чтобы после последних событий "Росатому" было предложено участвовать в процессе проверки на безопасность. Нечего проверять. <...> Также исключено, чтобы кто-то из других участников мог прийти в "Росатом" субпоставщиком", – отметил Гавличек.

Ранее вице-премьер и глава Минпромторга Чехии уже допускал, что России будет отказано участвовать в тендере на достройку АЭС. Тогда же он напомнил, что решение о привлечении иностранных компаний к тендеру правительство страны примет на основании информации, которая будет подготовлена службами МВД.

Чешская сторона связывает взрыв на оружейном складе в Врбетице в 2014 году с действиями российской разведки. По мнению местных СМИ, это было сделано для того, чтобы предотвратить поставку вооружения на Украину.

Позднее власти Чехии приняли решение о высылке 18 работников посольства РФ в Праге, назвав их сотрудниками российских спецслужб. Также полиция страны объявила в розыск Александра Петрова и Руслана Боширова.