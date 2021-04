В США поддержали решение Чехии выслать российских дипломатов

Власти США выразили поддержку решению Чехии выслать российских дипломатов. Об этом рассказал официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

Спикер заявил, что высылка дипломатов РФ является ответом на подрывные действия России.

"Мы должны действовать решительно в ответ на действия России, которые ставят под угрозу территориальную целостность, энергетическую безопасность или жизненно важную инфраструктуру наших союзников и партнеров", – написал Прайс в своем Twitter.

The U.S. stands with the Czech Republic in its firm response against Russia’s subversive actions on Czech soil. We must act firmly in response to Russian actions that compromise the territorial integrity, energy security, or critical infrastructure of our allies and partners.