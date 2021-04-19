В США поддержали решение Чехии выслать российских дипломатов

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Власти США выразили поддержку решению Чехии выслать российских дипломатов. Об этом рассказал официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

Спикер заявил, что высылка дипломатов РФ является ответом на подрывные действия России.

"Мы должны действовать решительно в ответ на действия России, которые ставят под угрозу территориальную целостность, энергетическую безопасность или жизненно важную инфраструктуру наших союзников и партнеров", – написал Прайс в своем Twitter.

The U.S. stands with the Czech Republic in its firm response against Russia’s subversive actions on Czech soil. We must act firmly in response to Russian actions that compromise the territorial integrity, energy security, or critical infrastructure of our allies and partners. — Ned Price (@StateDeptSpox) April 18, 2021

Ранее первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек заявил, что власти страны приняли решение о высылке 18 работников посольства РФ в Праге в связи с тем, что они, по некоторым данным, являются сотрудниками российских спецслужб.

Позднее полиция Чехии объявила в розыск граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова. Как отмечал официальный представитель правоохранительных органов страны Ярослав Ибегей, россиян разыскивают в связи с расследованием обстоятельств тяжких уголовных преступлений.

В ответ Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Об этом заявлял МИД РФ.