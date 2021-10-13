В МИД РФ заявили, что в диалоге России и США наметились некоторые подвижки

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
В ходе приезда замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд в Москву в отношениях России и Соединенных Штатов наметились подвижки по ряду вопросов. Об этом в среду, 13 октября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что в российской столице Нуланд был представлен список вопросов двусторонних отношений, которые требуют скорейшего решения.
"Не могу раскрывать все карты – все-таки это переговоры за закрытыми дверями, – я могу единственное сказать, что по каким-то вопросам есть некоторые подвижки", – рассказала Захарова в эфире телеканала "Звезда".
Она также добавила, что по ряду вопросов Нуланд получила разъяснения позиции Москвы, сторонам удалось инвентаризировать проблемы в отношениях, без решения которых, подчеркнула Захарова, невозможно движение вперед.
"Конечно, никто не ожидал, что произойдет какое-то феерическое событие. У нее в общем-то полномочий таких нет – решать все вопросы сразу. При этом произошла инвентаризация проблемных вопросов", – отметила официальный представитель МИД РФ.
Она добавила, что Москва надеется на то, что в ходе визита Нуланд в Россию Киев услышал сигналы Вашингтона. В частности, что Минские соглашения по-прежнему актуальны.
"Надеюсь, услышанный в Киеве сигнал от их непосредственного куратора Виктории Нуланд, я думаю, что он актуален в данный момент", – подчеркнула Захарова.
Визит Нуланд в Россию проходил с 11 по 13 октября. За это время она провела встречи с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, помощником главы государства Юрием Ушаковым и с замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергеем Рябковым.
Прошедшие встречи с российскими коллегами в Москве Нуланд назвала продуктивными.
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