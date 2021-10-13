Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

13 октября, 23:49

В МИД РФ заявили, что в диалоге России и США наметились некоторые подвижки

политика

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

В ходе приезда замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд в Москву в отношениях России и Соединенных Штатов наметились подвижки по ряду вопросов. Об этом в среду, 13 октября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что в российской столице Нуланд был представлен список вопросов двусторонних отношений, которые требуют скорейшего решения.

"Не могу раскрывать все карты – все-таки это переговоры за закрытыми дверями, – я могу единственное сказать, что по каким-то вопросам есть некоторые подвижки", – рассказала Захарова в эфире телеканала "Звезда".

Она также добавила, что по ряду вопросов Нуланд получила разъяснения позиции Москвы, сторонам удалось инвентаризировать проблемы в отношениях, без решения которых, подчеркнула Захарова, невозможно движение вперед.

"Конечно, никто не ожидал, что произойдет какое-то феерическое событие. У нее в общем-то полномочий таких нет – решать все вопросы сразу. При этом произошла инвентаризация проблемных вопросов", – отметила официальный представитель МИД РФ.

Она добавила, что Москва надеется на то, что в ходе визита Нуланд в Россию Киев услышал сигналы Вашингтона. В частности, что Минские соглашения по-прежнему актуальны.

"Надеюсь, услышанный в Киеве сигнал от их непосредственного куратора Виктории Нуланд, я думаю, что он актуален в данный момент", – подчеркнула Захарова.

Визит Нуланд в Россию проходил с 11 по 13 октября. За это время она провела встречи с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, помощником главы государства Юрием Ушаковым и с замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергеем Рябковым.

Прошедшие встречи с российскими коллегами в Москве Нуланд назвала продуктивными.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать