Нуланд оценила встречи с российскими коллегами в Москве

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Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала полезными прошедшие встречи с российскими коллегами в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Во вторник, 12 октября, Нуланд встретилась с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым. В среду у нее были запланированы встречи с помощником президента РФ по международным делам Юрием Ушаковым и заместителем администрации президента Дмитрием Козаком.

После переговоров в администрации президента РФ Нуланд не стала садиться в свой автомобиль и подошла к смотровой площадке, с которой хорошо виден парк "Зарядье". Там со своими помощниками она обсудила итоговый пресс-релиз и сделала фото.

Затем Нуланд прогулялась у "Зарядья", обратив внимание на автоматы с мороженым. После замгоссекретаря США спустилась к Москве-реке, села в кортеж и уехала в аэропорт.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал переговоры Нуланд. По его словам, они были нужны в связи с непростыми отношениями между Москвой и Вашингтоном.

