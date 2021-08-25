Захарова прокомментировала ситуацию с выдачей россиянам виз США

Фото: Москва 24

Российские консульские учреждения в США осуществляют выдачу виз в полном объеме, несмотря на препятствия, чинимые Вашингтоном. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

"Российские консульские учреждения в США, которые кадрово обескровлены из-за отказов Госдепартамента США выдавать визы нашим новым сотрудникам на замену завершившим командировку и вернувшимся на родину, продолжают тем не менее визовое оформление в полном объеме. Для этого приходится, помимо прочих консульских действий, включая помощь попавшим в беду нашим согражданам, дополнительно брать на себя обработку заявок на получение визы", – заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По словам дипломата, посольство США в Москве практически полностью прекратило выдачу виз россиянам. В консульстве ссылаются на нехватку персонала. Захарова отметила, что подобное вызывает сожаление у российской стороны.

"Стрелки переводятся на российские власти, запретившие нанимать в качестве помощников консульских работников местный персонал. Подобные объяснения, мягко говоря, лукавые и вводящие в заблуждение", – подчеркнула Захарова.

Ранее депутат Госдумы, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев предложил рассмотреть возможность создания механизма, который упростит процесс выдачи рабочих виз США спортсменам. Такое мнение он высказал на фоне ситуации с невыдачей виз легкоатлеткам Марии Ласицкене и Анжелике Сидоровой.