Правительство Австралии не дало визы более 100 афганцам, охранявшим посольство в Кабуле

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Власти Австралии отказали в визах более 100 гражданам Афганистана, которые были наняты для охраны австралийского посольства в Кабуле, сообщает австралийский телеканал ABC со ссылкой на попавшее в его распоряжение письмо, адресованное афганцем.

По информации в письме, правительство проинформировало бывших охранников посольства, что они не соответствуют требованиям, необходимым для получения визы в рамках особого визового режима для сотрудников-афганцев, подверженных риску.

По мнению АВС, гражданам Афганистана отказали в данной визе, поскольку они были наняты сторонней охранной компанией, а не самим посольством напрямую. В тексте письма причина отказа не указана.

Обстановка в Афганистане осложнилась 15 августа, когда движение "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) объявило об установлении своего контроля над всей территорией страны. Боевики заняли президентский дворец в Кабуле. После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

С момента прихода талибов в Кабул около 12 тысяч человек, работавших в посольствах и международных гуманитарных группах, уехали из Афганистана.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что отвод американских войск из Афганистана является капитуляцией. Выступая перед своими сторонниками в штате Алабама, политик выразил уверенность, что армию США "сдают врагу", поскольку в Афганистане были оставлены здание посольства, военные базы и оборудование на 83 миллиарда долларов.

