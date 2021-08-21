Переговоры главы совета по нацпримирению и экс-президента с талибами прошли в Афганистане

Глава Высшего совета совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла вместе с бывшим президентом страны Хамидом Карзаем, который руководил государством до 2014 года, провели переговоры с представителями политического кабинета движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ). Об этом Абдулла написал в своем Twitter.

"Вместе с Хамидом Карзаем мы встретились с членами политического офиса Талибана и переговорной группой. Мы обменялись мнениями о текущих событиях в области безопасности и политики, а также о всеобъемлющем политическом урегулировании для будущего страны", – сказано в посте.

15 августа талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана. Боевики заняли президентский дворец в Кабуле. После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. На сегодняшний день около 12 тысяч человек, работавших в посольствах и международных гуманитарных группах, уехали из Афганистана с момента прихода талибов в Кабул.

Ранее движение "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) освободило 340 политзаключенных, которые отбывали наказание в провинции Фарах, расположенной на западе Афганистана. По данным местных СМИ, освобожденные заключенные отбывали срок за преступления, связанные с угрозой безопасности страны.

