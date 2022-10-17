17 октября, 19:17Политика
Дипломат заявила о готовности США к началу переговоров по СНВ-3
Фото: depositphotos/Ruletkka
Американская сторона готова к оперативному началу контактов с Россией о договоре на смену СНВ-3. Об этом сообщила помощник госсекретаря Соединенных Штатов по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений в данной сфере Мэллори Стюарт, передает РИА Новости.
"Но такие переговоры требуют, чтобы партнеры действовали в духе доброй воли", – указала она.
Кроме того, по словам Стюарт, Штаты привержены полному исполнению СНВ-3 и возобновлению инспекций объектов.
"США привержены полной и эффективной имплементации СНВ-3, в том числе возобновлению инспекций объектов, которые были поставлены на паузу в марте 2020 года из-за пандемии COVID", – отметила она.
Ранее ООН призвала Россию и США решить все вопросы о проведении инспекций в рамках Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
До этого Россия информировала США, что временно выводит из-под инспекции по Договору о СНВ свои объекты, которые принадлежат инспекциям.
В министерстве иностранных дел подчеркнули, что это изъятие распространяется на объекты, на которых могут проводиться предусмотренные договором показы. Такие решения, отметили в МИД, могут проводиться в исключительных случаях.
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