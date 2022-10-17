Дипломат заявила о готовности США к началу переговоров по СНВ-3

Фото: depositphotos/Ruletkka

Американская сторона готова к оперативному началу контактов с Россией о договоре на смену СНВ-3. Об этом сообщила помощник госсекретаря Соединенных Штатов по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений в данной сфере Мэллори Стюарт, передает РИА Новости.

"Но такие переговоры требуют, чтобы партнеры действовали в духе доброй воли", – указала она.

Кроме того, по словам Стюарт, Штаты привержены полному исполнению СНВ-3 и возобновлению инспекций объектов.

"США привержены полной и эффективной имплементации СНВ-3, в том числе возобновлению инспекций объектов, которые были поставлены на паузу в марте 2020 года из-за пандемии COVID", – отметила она.

Ранее ООН призвала Россию и США решить все вопросы о проведении инспекций в рамках Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

До этого Россия информировала США, что временно выводит из-под инспекции по Договору о СНВ свои объекты, которые принадлежат инспекциям.

В министерстве иностранных дел подчеркнули, что это изъятие распространяется на объекты, на которых могут проводиться предусмотренные договором показы. Такие решения, отметили в МИД, могут проводиться в исключительных случаях.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!