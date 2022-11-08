В Госдепе подтвердили возможность проведения переговоров с РФ по СНВ-3 в ближайшее время

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Официальный представитель Госдепа Нед Прайс подтвердил планы США провести в ближайшее время переговоры с Россией для возобновления инспекций в рамках СНВ-3. Об этом сообщает РИА Новости.

Прайс выразил надежду, что переговоры будут конструктивными, подчеркнув, что они касаются только вопросов двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном по Договору об ограничении стратегических наступательных вооружений.

Во вторник агентство Bloomberg сообщило, что заседание двусторонней консультативной миссии по СНВ-3 может состояться в Каире в ближайшие недели.

В американском посольстве в Москве, в свою очередь, заявили, что США продолжат взаимодействовать с Россией по возобновлению инспекций в рамках СНВ-3. В дипмиссии отметили, что введенные ограничения не мешают российским инспекторам проводить проверки в Штатах.

До этого посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечал, что ограничительные меры США и их союзников в отношении Москвы создают условия, при которых проведение Россией инспекций в Соединенных Штатах в рамках СНВ-3 затруднено.



Новости последнего часа: санкции не мешают России проводить инспекции в США в рамках СНВ-3

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