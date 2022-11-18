США не подталкивают Киев к переговорам, но считают дипломатию важной – Белый дом

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Американские власти не подталкивают Владимира Зеленского к переговорам с Москвой, однако Вашингтон считает дипломатию важнейшим инструментом урегулирования конфликта на Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби.

"Мы все согласны с тем, что урегулирование посредством дипломатии – это наилучший вариант, уступающий только тому, чтобы Владимир Путин просто вывел свои войска", – приводит его слова ТАСС.

По словам Кирби, Вашингтон неоднократно подчеркивал, что Зеленский должен сам оценивать целесообразность ведения переговоров с Россией и принимать соответствующее решение. Он отметил, никто в США не заставляет украинского президента садиться за стол переговоров.

Также Кирби заявил, что США не будут вести переговоров с РФ по урегулированию без участия Киева. В то же время американская сторона считает необходимым сохранить каналы связи с Москвой, чтобы не допустить стратегических просчетов в отношениях с ней, пояснил Кирби.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что Вашингтон при желании может повлиять на Киев в плане большей сговорчивости, принять озабоченности Москвы и отказаться от "милитаристских планов" на Украину.

При этом Песков указал, что на все это США способны, но лишь при желании.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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