Песков оценил роль Запада в переговорах РФ и Украины

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Как показывает предыдущий опыт общения с Украиной, позиция Киева весьма изменчива без разговоров с Западом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, направляющим и укрепляющим элементом переговоров могло бы быть общение с западными странами. Песков напомнил, что Киев "весьма скрупулезно" выполняет директивы, которые получает оттуда.

Он также прокомментировал слова бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который ранее заявил о своей способности усадить РФ и Украину за стол переговоров, если сам он будет посредником этого диалога.

Пресс-секретарь президента РФ, в свою очередь, напомнил, что Владимир Путин не раз говорил, что Москва поддержит любые миротворческие усилия.



"А что касается "заманивать кого-то" – лучше куда-нибудь заманить президента (Украины Владимира. – Прим. ред.) Зеленского", – приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента РФ выразил мнение, что Вашингтон при желании может повлиять на Киев в плане большей сговорчивости, принять озабоченности Москвы и отказаться от "милитаристских планов" на Украину. При этом Песков указал, что на все это США способны, но лишь при желании.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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