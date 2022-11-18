В МИД РФ считают, что с США не о чем говорить по Украине

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Диалог с США по Украине в настоящее время невозможен из-за радикально противоположных позиций, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, если возникает украинская тема, то только в жанре взаимного направления сигналов.

"А диалога, тем более переговоров, просто не может быть, учитывая радикально противоположные позиции подходов", – цитирует замминистра РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил провести публичные переговоры с РФ. Он уточнил, что лидеры некоторых государств посылали ему сигналы, что якобы Владимир Путин хочет прямых контактов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позднее подчеркнул, что публичных переговоров не бывает, а заявление главы Украины говорит о том, что Киев не хочет никаких переговоров. При этом, по его словам, украинской стороне хорошо известны цели Москвы по урегулированию ситуации.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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