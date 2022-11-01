Запад толкает мир к глобальной войне – Медведев

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Запад толкает мир к глобальной войне, только полная и окончательная победа России является гарантией защиты от мирового конфликта, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, целью Киева является возврат всех территорий, которые ранее принадлежали Украине.

"То есть отторжение их от России. Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней России", – написал Медведев в своем телеграм-канале.

Политик подчеркнул, что это является прямым поводом для применения пункта 19 основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания.

"Что это, как не прямая провокация мировой войны с применением ядерного оружия?" – добавил он.

Ранее Медведев заявил, что жизни украинцев стали разменной монетой в большой американской игре. По его словам, жизнями украинцев платят за поставки американского оружия и за работу инструкторов и наемников. Он добавил, что ими готовы рассчитаться также в случае применения "грязной бомбы".

Медведев отметил, что страдают и русские, но разница в том, что они будут отомщены, а об украинцах никто не вспомнит.



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