Медведев раскритиковал граждан, сомневающихся в праве своей страны защищать нацинтересы

Фото: kremlin.ru

Люди, которые сомневаются в праве своей страны защищать национальные интересы, не могут считаться добросовестными гражданами. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что любая страна имеет право защищать своих граждан и независимость. Причем не только на собственной территории, но и за ее пределами, если речь идет о терроре ее граждан. В таком случае, уверен политик, допустимо применение военной силы.

"Если стоит выбор между этим [мирным] "сосуществованием" и защитой коренных национальных интересов, а также жизней своих граждан – надо выбирать второе. <...> Всякий, кто ставит под сомнение право своей страны на такие действия, ее добросовестным гражданином считаться не может", – написал он в своем телеграм-канале.

Мирное сосуществование стран возможно, однако оно ничего не стоит, если достигнуто бесконечными уступками, отказом от собственных территорий и граждан.

Ранее зампред Совбеза РФ напомнил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу о 30 миллионах погибших граждан СССР в результате действий немецких нацистов. Так он ответил на обвинения в том, что Россия якобы использует голод как оружие.



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