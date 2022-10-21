Медведев пригласил Илона Маска в Москву на День Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригласил основателя Tesla и Space X Илона Маска на празднование победы в Москве. Так российский политик ответил на вопрос предпринимателя о ситуации на артемовском направлении в Донбассе.

"Увидимся с вами в Москве на День Победы", – написал Медведев в Twitter.

Ранее Маск оценил шутку Медведева по поводу отставки премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Последний опубликовал твит, в котором написал: "Пока-пока, Лиз Трасс, мои поздравления, латук".

Острота замглавы российского Совбеза связана со статьей The Economist, журналисты которого оценили успешный период нахождения Трасс у власти в семь дней, что соответствует сроку годности салата латук.

Американский предприниматель назвал шутку Медведева "хорошим троллингом".



Трасс объявила об отставке с поста премьера Великобритании

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