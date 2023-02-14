Власти Молдавии временно закрыли свое воздушное пространство

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Авиакомпания Air Moldova сообщила об отмене ряда запланированных рейсов из-за закрытого воздушного пространства Молдавии. Об этом сообщает РИА Новости.

"В данный момент воздушное пространство Молдавии закрыто, ждем возобновления полетов. Сегодняшнее расписание претерпит изменения", – рассказали в пресс-службе перевозчика.

Информацию об отмене рейсов подтвердили в международном аэропорту Кишинева. Дополнительная информация не последовала, равно как и комментарии властей республики.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ оценили заявление президента Молдавии Майи Санду о плане России по дестабилизации обстановки в республике. В ведомстве назвали подобные утверждения необоснованными и бездоказательными.



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