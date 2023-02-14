15:57В мире
Власти Молдавии временно закрыли свое воздушное пространство
Фото: depositphotos/luckyuran
Авиакомпания Air Moldova сообщила об отмене ряда запланированных рейсов из-за закрытого воздушного пространства Молдавии. Об этом сообщает РИА Новости.
"В данный момент воздушное пространство Молдавии закрыто, ждем возобновления полетов. Сегодняшнее расписание претерпит изменения", – рассказали в пресс-службе перевозчика.
Информацию об отмене рейсов подтвердили в международном аэропорту Кишинева. Дополнительная информация не последовала, равно как и комментарии властей республики.
Ранее в министерстве иностранных дел РФ оценили заявление президента Молдавии Майи Санду о плане России по дестабилизации обстановки в республике. В ведомстве назвали подобные утверждения необоснованными и бездоказательными.
На место следующей Украины Запад присматривает Молдавию – Лавров
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!