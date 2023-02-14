В МИД РФ оценили заявления властей Молдавии о плане России по дестабилизации в стране

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление президента Молдавии Майи Санду о плане России по дестабилизации ситуации в стране необоснованным и бездоказательным, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

"Они (утверждения. – Прим. ред.) выстроены в духе классических приемов, которыми нередко пользуются США, другие страны Запада и Украина. Сначала обвинить со ссылкой на якобы закрытую разведывательную информацию, которую невозможно проверить, а затем использовать ее для оправдания собственных незаконных действий", – заявила дипломат.

Захарова подчеркнула, что запустивший дезинформацию Киев рассчитывает втянуть Кишинев в "жесткое противостояние" с Россией. При этом она добавила, что власти Молдавии используют фейковую информацию, чтобы отвлечь собственных граждан от внутренних проблем, в том числе в свете провального социально-экономического курса.

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что Россия не вмешивается во внутренние дела Молдавии и других стран мира, а также не представляет опасности для республики. Захарова призвала власти страны не поддаваться на внешние провокации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский передал властям Молдавии якобы перехваченный план дестабилизации ситуации в республике со стороны РФ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о подобных сведениях.



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