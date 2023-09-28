В Минске заявили, что польский вертолет дважды нарушил госграницу Белоруссии

Фото: телеграм-канал "Пограничный комитет Беларуси"

Воздушное судно Польши два раза нарушило государственную границу Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства республики.

"Сегодня в 15:02 средствами радиолокационного обнаружения ВВС и войск ПВО зафиксировано приближение воздушного судна Польши к белорусской границе", – отметили в сообщении.

После этого в 15:20 вертолет пересек границу Белоруссии, углубившись на территорию страны до полутора километров. Примерно через час, по информации Минобороны, воздушное судно снова нарушило госграницу, углубившись на 300 метров. По этой причине в воздух несколько раз поднималась дежурная авиация.

В ведомстве добавили, что сведения о нарушении госграницы подтверждаются информацией объективного контроля.

"Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, военным ведомством во взаимодействии с МИД готовится соответствующая нота", – подчеркнули в Минобороны Белоруссии.

Ранее белорусский Госпогранкомитет заявил, что польский военный вертолет Ми-24 нарушил границу Белоруссии в Берестовицком районе Гродненской области в пятницу, 1 сентября. На этом фоне белорусский МИД вызвал временного поверенного в делах Польши Войцеха Филимоновича.

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