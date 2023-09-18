Истребитель не допустил нарушения границы РФ самолетом ВМС США в Баренцевом море – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Истребитель МиГ-31 не допустил приближения к государственной границе России самолета Р-8А "Посейдон" ВМС США. Об этом сообщили в телеграм-канале Минобороны РФ.

По информации ведомства, 18 сентября над акваторией Баренцева моря зафиксировали подлетающий к госгранице РФ неопознанный объект. В связи с этим в воздух был поднят истребитель МиГ-31. Тогда экипаж российского борта идентифицировал цель. Ею стал самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США.

"При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от государственной границы РФ. Нарушения государственной границы РФ не допущено", – отметили Минобороны России.

Также в министерстве добавили, что истребитель МиГ-31 вылетел в воздух по международным правилам: над нейтральными водами без опасного сближения с иностранным воздушным судном и без пересечения воздушных трасс.

Ранее два дальних бомбардировщика ТУ-22М3 дальней авиации выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Балтийского моря. Их сопровождали экипажи самолетов Су-35С ВКС РФ, всего полет длился примерно пять часов.

В середине августа два ракетоносца Ту-95МС также совершали плановый полет, но уже над нейтральными водами Японского моря. Полет длился более 6 часов.