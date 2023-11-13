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13 ноября, 12:49

Политика

Песков назвал размещение польского батальона у границ Белоруссии шагом к напряженности

Фото: 123RF/bumbledee

Решение властей Польши развернуть новый танковый батальон на границе с Белоруссией является еще одним шагом к напряженности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"В данном случае наши белорусские друзья знают, что делать. И в целом они делают все, что нужно для обеспечения безопасности", – сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее он не стал оценивать вероятность военного столкновения Польши с Россией и Белоруссией. Комментируя слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что действия Варшавы и польское присутствие на Украине могут спровоцировать подобное столкновение, пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что речь идет лишь о гипотетических сценариях.

До этого польская сторона и страны Балтии пообещали закрыть границу с Белоруссией и все погранпереходы в случае серьезного инцидента. Подчеркивалось, что речь идет о пассажирских и грузовых перевозках.

Польша решила отправить около 10 тыс военных на границу с Белоруссией

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