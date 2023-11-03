Песков не стал оценивать шансы военного столкновения Польши с РФ и Белоруссией

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал оценивать вероятность военного столкновения Польши с Россией и Белоруссией.

Комментируя слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что действия Варшавы и польское присутствие на Украине могут спровоцировать подобное столкновение, представитель Кремля подчеркнул, что речь идет лишь о гипотетических сценариях.

Он отметил, что Медведев провел очень глубокий анализ ситуации с изложением различных сценариев.

"Да, действительно, там разные сценарии описаны, которые гипотетически существуют на повестке дня", – заключил Песков.

Ранее Медведев заявил в статье, опубликованной в "Российской газете", что Польша в текущем веке стала "истеричным, грубым, чванливым и амбициозным" врагом России.

По его словам, советского солдата, который освобождал Польшу, в Варшаве давно объявили "оккупантом". Память же о погибших на польской земле красноармейцах, количество которых достигает 600 тысяч, "грубо и незаконно, вопреки подписанным соглашениям, попирается сносом десятков установленных им памятников", заявил Медведев.

Он выразил мнение, что подобная "историческая амнезия" привела к тому, что у РФ в XXI веке возродился противник в Восточной Европе.

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