14:41Политика
В Польше пообещали закрыть границу с Белоруссией в случае критической ситуации
Фото: depositphotos/TatsianaHrak
Польская сторона и страны Балтии в случае, если произойдет серьезный инцидент, закроют границу с Белоруссией и все погранпереходы. Об этом рассказал глава МВД Польши Мариуш Каминьский в ходе пресс-конференции по итогам встречи с партнерами из Латвии, Литвы и Эстонии.
"Если сложится критическая ситуация, инцидент, независимо от того, на польской, литовской или латвийской границе с Белоруссией, мы немедленно примем меры. Будут закрыты все погранпереходы, которые до сих пор открыты", – цитирует главу ведомства ТАСС.
Вместе с этим он подчеркнул, что речь идет как о пассажирских перевозках, так и грузовых.
Ранее обозреватель Станислав Белень заявил, что ненависть к России и беспрекословная поддержка Украины привели Варшаву к отчаянию. По его мнению, Польша будет готова пожертвовать своими ресурсами и национальными интересами.
Журналист считает, что польские власти "предают дух добрососедства", основой которого является взаимное уважение ценностей и интересов другого государства. Однако, продолжил Белень, Киев нарушает подобную взаимность.
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