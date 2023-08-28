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Польская сторона и страны Балтии в случае, если произойдет серьезный инцидент, закроют границу с Белоруссией и все погранпереходы. Об этом рассказал глава МВД Польши Мариуш Каминьский в ходе пресс-конференции по итогам встречи с партнерами из Латвии, Литвы и Эстонии.

"Если сложится критическая ситуация, инцидент, независимо от того, на польской, литовской или латвийской границе с Белоруссией, мы немедленно примем меры. Будут закрыты все погранпереходы, которые до сих пор открыты", – цитирует главу ведомства ТАСС.

Вместе с этим он подчеркнул, что речь идет как о пассажирских перевозках, так и грузовых.

Ранее обозреватель Станислав Белень заявил, что ненависть к России и беспрекословная поддержка Украины привели Варшаву к отчаянию. По его мнению, Польша будет готова пожертвовать своими ресурсами и национальными интересами.

Журналист считает, что польские власти "предают дух добрососедства", основой которого является взаимное уважение ценностей и интересов другого государства. Однако, продолжил Белень, Киев нарушает подобную взаимность.

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