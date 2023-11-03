Минск выразил протест Варшаве из-за нарушения границы воздушным судном Польши

Фото: depositphotos/TatsianaHrak

Белоруссия выразила Польше решительный протест после пересечения госграницы самолетом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Белоруссии.

Инцидент произошел 2 ноября. После этого во внешнеполитическое ведомство страны вызвали польского посла Мартина Войцеховского.

"В ходе встречи польскому дипломату заявлен решительный протест в связи с очередным фактом нарушения 2 ноября 2023 года государственной границы Республики Беларусь воздушным судном со стороны Республики Польша", – говорится в сообщении.

В МИД Белоруссии настоятельно рекомендовали Польше изучить произошедшее и принять меры по исключению подобных случаев в будущем.

До этого аналогичная ситуация между странами произошла в сентябре. Тогда польского посла в Минске уже предупреждали о необходимости принять меры для недопущения подобных ситуаций в будущем.

