Фото: kremlin.ru

Европа осознает необходимость сотрудничества с Россией и Белоруссией, однажды она "приползет" к Москве. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на заявление белорусского лидера Александра Лукашенко.

"Европа приползет к нам, к России. Потому что Европу сегодня на части рвут американцы, как хотят, она не может сопротивляться. Вы видите, какие там политики. Не думают о народе", – сказал президент Белоруссии.

По его словам, Европа не может сопротивляться, так как у нее "все на рынке Америки завязано".

Лукашенко считает, что западные политики не думают о гражданах своих стран. После завершения срока правления они уходят, оставив все важные проблемы нерешенными. По его словам, сейчас также намерен "смотаться" из Украины действующий ее президент Владимир Зеленский.

В октябре Владимир Путин заявил, что у России есть много друзей в Европе. Словам президента РФ, в европейских странах достаточно тех, кто разделяет российские взгляды.

При этом Путин отметил, что сторонников традиционных ценностей на Западе тоже достаточно. Однако они просто не демонстрируют всем свою позицию и ведут себя спокойнее, чем противники, добавил российский лидер.