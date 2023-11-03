Посол Антонов заявил, что США ведут фронтальное наступление на Россию

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Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил о попытках США вести фронтальное наступление на Россию с целью помешать развитию страны. Об этом сообщает РИА Новости.

"Видим фронтальное наступление на Россию от политики и экономики до вопросов прав человека. По сути, везде и всюду – попытка помешать развитию нашей страны, не допустить роста благосостояния простых людей", – заявил он.

По мнению Антонова, американские санкции против России хаотичны и лишены всякого смысла. Он утверждает, что их целью являются попытки "уколоть" Москву, невзирая на то, что союзники Вашингтона при этом получают больший урон, чем РФ.

Антонов ранее также призвал администрацию США прекратить бессмысленные многомиллиардные вложения в "обанкротившийся киевский режим".

Ранее замглавы МИД России Евгений Иванов рассказал, что Москва не наблюдает никакого улучшения в диалоге между РФ и США по нормализации работы дипмиссий. По его словам, какие-либо решения и договоренности отсутствуют.