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Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал американские власти прекратить бессмысленные многомиллиардные вложения в "обанкротившийся киевский режим". Об этом сообщается в телеграм-канале российской дипмиссии.

Таким образом дипломат отреагировал на сообщения о выделении США очередного пакета военной помощи Украине на 150 миллионов долларов.

По словам Антонова, провокационные и подстрекательские действия американской администрации на международной арене напоминают скорее подливание масла в огонь, чем усилия по противодействию дальнейшему разжиганию и распространению конфликтов.

"Демадминистрация остается глуха к доводам разума, все чаще звучащим из уст простых американцев, представителей местных академических кругов, бизнесменов и некоторых политиков", – сообщил посол.

Дипломат посоветовал властям США перестать демонстрировать наплевательское отношение к мнению собственных граждан и безразличие к все новым жертвам, которые гибнут от американского оружия.

Ранее сообщалось, что группа американских сенаторов-республиканцев предложила проект, который предполагает "передачу миллиардов" Израилю. По данным СМИ, инициатива позволит выделять помощь израильской стороне, но не спонсировать Киев.

До этого избранный спикер палаты представителей США Майк Джонсон сообщил, что его первая законодательная инициатива в новом качестве будет направлена на поддержку Израиля.

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