США выделили очередной пакет военной помощи Украине на сумму 150 млн долларов

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США выделили очередной пакет военной помощи Украине на сумму 150 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте американского Госдепартамента.

Отмечается, что в пакет войдут средства противовоздушной обороны, противотанковое оружие, артиллерия, иные вооружения. Их передачу ранее одобрили Штаты.

По информации пресс-службы Пентагона, пакет включает боеприпасы для зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности NASAMS, ракетных систем залпового огня HIMARS.

Добавляется, что Вашингтон также передаст Киеву переносные зенитные и противотанковые ракетные комплексы Stinger и Javelin, ракеты AIM-9M для ПВО, ракеты для противотанковых комплексов TOW, артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров и 105 миллиметров, 2 миллиона патронов, приборы ночного видения и другое оборудование.

Однако последняя отчетность Минобороны США о поставках оружия Украине по-прежнему не содержит данные о передаче дальнобойных ракет ATACMS, несмотря на заявление Белого дома о факте их передачи.

Ранее избранный спикер палаты представителей США Майк Джонсон рассказал, что его первая законодательная инициатива в новой должности будет передана на поддержку израильской стороны. В ходе своего выступления он не упомянул Украину. Джонсон сказал лишь о нестабильности и насилии в Восточной Европе.

Кроме того, в СМИ сообщалось, что Евросоюз отстает от графика, по которому планировалось передать Украине 1 миллион артиллерийских снарядов к марту. В настоящее время ЕС предоставил только около 30% от ожидаемого количества боеприпасов. На этом фоне ряд стран – членов сообщества попросили продлить сроки поставок снарядов.

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