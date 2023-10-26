Пушков заявил, что Байден признал бессмысленность своих доводов для помощи Киеву

Фото: 123RF/palinchak

Новое обоснование поддержки Киева, которое предложил президент США Джо Байден конгрессменам, является признанием бессмысленности ранних доводов. Об этом сообщает RT со ссылкой на сенатора Алексея Пушкова.

"Теперь администрации Байдена приходится убеждать республиканцев новыми методами, фактически признавая, что их доводы об огромном значении Украины для США являются полной ерундой", – отметил он.

Как подчеркнул сенатор, информационная ситуация вокруг Украины поменялась. Это было предсказуемо, добавил Пушков.

До этого американский лидер обратился к конгрессу с просьбой согласовать выделение около 160 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю. При этом на помощь еврейскому государству из общей суммы средств отведено только 14,3 миллиарда долларов. Остальные средства планируют распределить на нужды Украины.

Позже член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин сообщила, что не намерена отдавать голос за принятие бюджета помощи Украине и Израилю. Свое решение она объяснила тем, что власти США не заботятся о собственной стране. Грин заявила, что ожидает от Джо Байдена действий по защите границы от мигрантов и мер по их депортации.

Экс-премьер Украины заявил, что мобилизационные резервы страны практически опустошены