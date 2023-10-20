Конгрессвуман Грин отвергла запрос Байдена о помощи Украине и Израилю

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Член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин сообщила, что не намерена отдавать голос за принятие бюджета помощи Украине и Израилю. Соответствующее заявление она опубликовала на странице в соцсети X.

"Я голосую против выделения денег для защиты границ чужих стран", – написала политик.

Свое решение женщина объяснила тем, что власти США не заботятся о собственной стране. Она заявила, что ожидает от Джо Байдена действий по защите границы от мигрантов и мер по их депортации, а не траты средств на зарубежные конфликты.

До этого американский лидер обратился к конгрессу с просьбой согласовать выделение около 160 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю. При этом на помощь еврейскому государству из общей суммы средств отведено только 14,3 миллиарда долларов. Остальные средства планируют распределить на нужды Украины.



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