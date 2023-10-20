В Белом доме заявили, что средства на помощь Киеву в бюджете США почти кончились

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Утвержденные конгрессом США средства для оказания поддержки Украине почти закончились, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. Его слова приводит ТАСС.

"Нам необходимы действия конгресса, чтобы гарантировать, что мы можем продолжать удовлетворять потребности Украины на поле боя", – добавил Салливан.

По словам Салливана, Белый дом будет держать контакт с конгрессом и советоваться с ним по вопросу выделения новых средств Украине.

Ранее президент США Джо Байден попросил конгресс согласовать бюджет на помощь Израилю и Украине. Объем запрашиваемого бюджета составляет около 160 миллиардов долларов.

В частности, 61,3 миллиарда долларов Байден просил выделить на ситуацию на Украине и сопутствующие расходы. Еще 798 миллионов долларов администрация президента просит выделить на поддержку Украины по линии ВВС США и 7,5 миллиардов долларов – по линии Космических сил США.

Поддержка Украины со стороны США ослабевает на общественном уровне – СМИ