В Кремле назвали неприемлемыми слова Байдена про Путина и ХАМАС

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В Кремле назвали неприемлемыми слова американского президента Джо Байдена, который сопоставил политику Путина с действиями ХАМАС. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Мы не приемлем такой тон в отношении Российской Федерации и в отношении нашего президента", – прокомментировал Песков высказывание главы США.

Ранее Байден сообщил, что намерен урегулировать ближневосточный конфликт и "подавить" российское руководство. Он утверждал, что у Соединенных Штатов есть большие возможности сделать мир лучше.

На это Путин ответил, что подавить интересы России невозможно, их придется учитывать. Также он подчеркнул, что такое стремление Америки приведет к проблемам, поэтому им еще нужно многому научиться.

Байден планирует подавить РФ и урегулировать конфликт на Ближнем Востоке